اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

واستمرار الانتخابات فى موعدها

القضاء الإدارى يرفض دعوى سامح عاشور لتأجيل انتخابات نقابة المحامين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:35 م
القضاء الإدارى يرفض دعوى سامح عاشور لتأجيل انتخابات نقابة المحامين مجلس الدولة _ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الاداري برفض الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب محامين مصر السابق، الذي طالب فيه بتأجيل إجراء انتخابات نقابة المحاميين في موعدها المعلن عنه.
 
كان تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بدعوي قضائية عاجلة تطالب بوقف بطلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، في الاشكالات المقدمه منه المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة نفسها، بمنعه من الترشح لانتخابات نقابة المحامين.
 
كان تقدم سامح عشور نقيب المحامين الأسبق باستشكال لرئيس الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ حكم منعه من الترشح لمنصب نقيب المحامين.
 
 
وجاء الاستشكال ضد كلا من هشام محمد أحمد عياد ومجدى ناجدى أحمد بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم وعبد الحليم علام عبد الحليم وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدى ونبيل حسن عبد السلام المستشكل ضدهم.
 

مجلس الدولة

القضاء الادارى

نقابة المحامين

انتخابات النقابة

سامح عاشور

رفض الدعوى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة