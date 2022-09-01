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الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم ناقلة الوقود AFFINITY وانتظام الملاحة بقناة السويس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:14 ص
الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم ناقلة الوقود AFFINITY وانتظام الملاحة بقناة السويس فريق هيئة قناة السويس عقب تعويم السفينة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY  بحمولة 64 ألف طن، والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.
 
فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة، وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بـ5 قاطرات، وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.
 
 

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