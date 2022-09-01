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الفرصة الأخيرة.. فتح تسجيل اختبارات القدرات بجامعة الأزهر لمدة يومين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:17 ص
الفرصة الأخيرة.. فتح تسجيل اختبارات القدرات بجامعة الأزهر لمدة يومين جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أتاحت جامعة الأزهر رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل  وأداء الاختبارات.
 
وكان قد وافق مجلس جامعة الأزهر أمس، الأربعاء، في اجتماعه برئاسة  الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، علي المقترح الذي  تقدم به الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على تنسيق القبول بجامعة الأزهر، لمنح الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل  وأداء الاختبارات.
 
وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة وافق على منح الطلاب فرصة أخيرة على مدار يومين، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، 1 و 2 سبتمبر 2022 م.
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط التالى:

 


جامعة الأزهر

الازهر الشريف

اختبار القدرات

اختبار القدرات بجامعة الازهر



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