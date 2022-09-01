الطاقة الذرية تواصل تدريب طلاب الجامعات على الاستخدامات السلمية بالزراعة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأن الهيئة تواصل تنفيذ البرنامج الصيفى لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية بموقعى مدينة نصر وأنشاص، والذى يشمل تدريب 1700 طالب وطالبة من حوالى 17 جامعة وهو الأكبر على مستوى جميع الجامعات والمراكز البحثية.

وأوضح الحاج فى بيان له اليوم أنه تم الأنتهاء من برنامج التدريب الصيفى الميدانى لطلبة المستوى الثالث بقسم الاراضى والمياه وقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، جامعة بنها وطلبة قسم علوم الاراضى بكلية الزراعة، جامعة الزقازيق، كما تم الانتهاء من التدريب لطلبة معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا من قسمى الهندسة الكهربائية بشعبتيه -هندسة الاتصالات وهندسة الحاسبات والتحكم على تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية النووية.

وشمل البرنامج الأول تدريب لطلبة كلية الزراعة بقسم بحوث الأراضى والمياه بأنشاص، بتقديم عن أبحاث الهيئة فى مجال الزراعة وبحوث الأراضى وقدمها الدكتور مصطفى زهران رئيس قسم بحوث الاراضى والمياه، كما شملت المحاضرات النظرية محاضرة عن دراسات خصوبة الاراضى وتطبيق تقانة النظير الثابت للنيتروجين فى التربة والنبات والبيئة.

وتم التعرف على دور الإشعاع فى تحسين انتاجية المحاصيل، كذلك زيارة المزارع التجريبية والتعرف على تصميم شبكات الرى ونظم الرى المختلفة وكذلك زيارة إلى وحدة هندسة المياه وتكنولوجيا الطاقة المتجددة ومحطة الطاقة الشمسية والصوب الزراعية والتعرف على تقنية الاكسجين-18 والتى يشرف عليها الدكتور أحمد حجازي.

كما تم زيارة محطة المياه البحثية بهيئة الطاقة الذرية والتعرف على طرق معالجة وترشيح المياه وكذلك زيارة معمل مشروعات التعاون الفنى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعرف على طرق القياسات الاشعاعية للعينات البيئية.

أما البرنامج الثانى والذى شمل تدريب طلبة معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا من قسمى الهندسة الكهربائية بشعبتيه -هندسة الاتصالات وهندسه الحاسبات والتحكم برئاسة الاستاذة الدكتورة سمية قايد رئيسة القسم بالمعهد على تكنولوجيا الإلكترونيات النووية بقسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النوويه بانشاص، وقد شمل برنامج التدريب النظرى والعملى التعرف على تصميم الأجهزة والدوائر الإلكترونية للأجهزة الخاصة بقياس الاشعاع وكيفية صيانتها.

وقالت الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولى بأن الهيئة تستكمل خلال شهر سبتمبر 2022 تنفيذ باقى البرامج التدريبية الصيفية لشباب الجامعات بمراكز الهيئة البحثية والتى تغطى تخصصات طلبة الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، والآداب.