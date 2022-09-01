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الصحة: لقاح كورونا ينتج استجابة مناعية دون التسبب فى العدوى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:12 ص
الصحة: لقاح كورونا ينتج استجابة مناعية دون التسبب فى العدوى لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا وسيلة آمنة وذكية للوقاية من العدوى، لأنه بمجرد أخذ الجسم لجرعة واحدة أو أكثر ينتج استجابة مناعية دون التسبب في المرض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا يحمى بشكل كبير من عدوى الفيروس، ويقلل من حجم الإصابات، مشيرة إلى توفر اللقاح في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا متوفر في مراكز تطعيمات كورونا المنتشرة بالجمهورية بالمجان.

كانت وزارة الصحة والسكان قالت إن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الأشخاص من العدوى ويقلل فرص اصابتهم بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يقلل لقاح كورونا من خطورة الأعراض فى حالة الإصابة بالفيروس وتابعت : يساهم فى حماية المحيطين من العدوى مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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الصحة

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لقاح كورونا

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