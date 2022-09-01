اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:53 م
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"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بالإنفلونزا.. وتؤكد: البعض لا يشعر بالأعراض

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:52 م
"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بالإنفلونزا.. وتؤكد: البعض لا يشعر بالأعراض أعراض الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه عادة ما تأتى الإنفلونزا فجأة وغالبا ما يشعر المصابون بها ببعض أو كل هذة الأعراض التى تتمثل فى :-

1- الحمى

2 - القشعريرة

3 - سعال

4 - صداع

5 - شعور بالارهاق

6 - الأم فى الجسم والعضلات

7 - التهاب الحلق

8 - سيلان أو انسداد بالأنف

 

وكان الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، إن التطعيمات هى خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض المعدية، وتابع: هى السبيل لكسر حلقة مهمة فى سلسلة انتقال العدوى وقطع الطريق لاستمرار المرض وبقاء انتشاره.

 

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى، أنه يتوفر الآن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد فى المركز الرئيسى وجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا، وتابع: النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعى وسعر الجرعة 190 جنيها، وخدمة التطعيم 10 جنيهات.

 

وتابع: يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، ولمن هم أول مره لهم تلقى اللقاح، وعمرهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات جرعتين بينهم شهر، مضيفا: ولمن هم 9 سنوات فما فوقها جرعه واحدة ولجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهى ٢/١ مل ( الجرعة كاملة ) أيا كان السن أو عدد الجرعات ولا يوجد تقسيم للجرعة.


الصحة

الانفلونزا

اعراض الاصابة بالانفلونزا



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