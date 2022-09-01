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الصحة: تابعنا تأمين طلاب الثانوية خلال امتحان الدور الثانى بالمرور على 943 منشأة تعليمية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:05 م
الصحة: تابعنا تأمين طلاب الثانوية خلال امتحان الدور الثانى بالمرور على 943 منشأة تعليمية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 943 منشآة تعليمية، وتابعت تطبيق الإجراءات الصحية داخل اللجان التى عقدت بها امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2022، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالصحة العامة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن فرق الوزارة تابعت الحالة الصحية للطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، لمكافحة الأمراض المعدية، ومتابعة الحالات المشتبه في إصابتها بأى أمراض معدية، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية معها.

وأشار عبدالغفار إلى أن فرق وزارة الصحة تابعت توافر مستلزمات الوقاية ومكافحة العدوى، داخل المنشآت التعليمية، أثناء انعقاد الامتحانات، فضلاً عن متابعة نظافة البيئة الداخلية والخارجية للمنشآت التعليمية، والتأكد من التهوية الجيدة للجان الامتحانات.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن المرور على لجان الامتحانات، تم من خلال فرق الإدارة العامة للسن المدرسي بقطاع الرعاية الصحية والتمريض والمديريات، مشيرًا إلى توفير مسئول صحي بكل منشأة لمتابعة الإجراءات الصحية.

وأكد عبدالرازق عدم رصد أي حالات مرضية بين الطلاب أو المشرفين على الامتحانات، تستوجب الإحالة إلى المستشفيات.

 


الصحة

الثانوية العامة

الصحة العامة



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