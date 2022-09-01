اليوم السابع
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الصحة: الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفاة عالميا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:54 ص
الصحة: الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفاة عالميا إنفوجراف وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفاه حول العالم حسب احصاءات منظمة الصحة العالمية .

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأمراض غير السارية تتمثل في أمراض السرطان والقلب والرئتين والسكر والسكته الدماغية .

ونصح الدكتور حسام عبد الغفار بصرورة الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج وممارسة الرياضة وتلقى اللقاحات المضادة للامراض والامتناع عن التدخين وعدم شرب الكحوليات مع الابتعاد عن شرب المشروبات المحلاة.

وأضاف أن مبادرات الصحة العامة متواجدة في مختلف المراكز والوحدات الطبية وتقوم بتوقيع الكشف بالمجان.

الصحة
إنفوجراف وزارة الصحة 

الصحة

الصحة العامة

الامراض غير السارية

القلب

السكر

السرطان



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