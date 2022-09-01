"الشباب والرياضة بالإسكندرية" تنفى حل مجلس إدارة مركز شباب الأنفوشى

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بيانا نفت فيه ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى من حل مجلس إدارة مركز شباب الأنفوشى، وأكدت المديرية أن الخبر عار تماما من الصحة وأنه لم يتم حل مجلس إدارة المركز أو إقالة المدير التنفيذى للمركز.

وناشدت المديرية رواد وسائل التواصل الإجتماعى توخي الدقة فيما يتم نشره من معلومات مغلوطة، وأخذ الأخبار من مصادرها وهي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وشددت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على المتابعة المستمرة لمراكز الشباب، للوقوف على أهم المستجدات بمراكز الشباب ومتابعة مدى الانضباط الادارى داخل المراكز.

وفى هذا الإطار قامت رشا إمام ، مدير البرامج والمتابعة بالإدارة العامة للشباب ، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز شباب السيوف 2 خلال الفترة المسائية .

وتفقدت الملاعب وصالات الانشطة والتزام الموظفين بالمواعيد المحددة لهم وكذا نظافة المركز ومتابعة الانشطة والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمركز .

يأتي ذلك ضمن تشكيل عدة لجان متابعة المراكز في أوقات مختلفة، وذلك في إطار حوكمة ومراقبة عمل مراكز الشباب في جميع مناطق الاسكندرية.