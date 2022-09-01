السجن 5 سنوات للمتهمة بالتزوير وحضور الامتحان بدلا من طالبة بجامعة الزقازيق

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، فتاتين بالسجن 5 سنوات، غيابيًا، لاتهام الأولى بآداء الامتحان فى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق بدلا من المتهمة الثانية، وذلك بتحريض من المتهمة الثانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 6865 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 1230 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 23 فبراير، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمتين آ ى ع إ، 19 سنة، مخلى سبيلها، ور م إ م، هاربة، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بارتكاب تزويرًا فى محررات رسمية، وهى "كشف حضور وانصراف – نموذج إجابة امتحان مادة المشكلات النفسية للفرقة الثانية فى كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق"، بأن قامت المتهمة الأولى بتدوين بيانات المتهمة الثانية على خلاف الحقيقة، وذلك لإثبات حضورها لأداء الامتحان، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دونت بيانات المتهمة الثانية فجعلت واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين أن المتهمة الثانية اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب تزويرا فى المحررات الرسمية محل الاتهام سالف البيان، بأن قامت بإمداد المتهمة الأولى بالبيانات المراد تدوينها بتلك المحررات، وذلك لإثبات حضورها لآداء الامتحان، فجعلت واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.