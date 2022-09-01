السجن 10 سنوات لزوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد إدانتها بتهم فساد

كوالالمبور (أ ش أ)

قضت المحكمة العليا فى ماليزيا اليوم الخميس، بسجن، روسمة منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزى السابق، نجيب رزاق، لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها 970 مليون رينجيت ماليزى "أى 216 مليون دولار أمريكى" بعد ادانتها فى تهم فساد.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن قاضى المحكمة العليا، محمد زيني مزلان، قوله خلال النطق بالحكم "نجحت النيابة في إثبات إدانة منصور بما لا يدع مجالا للشك في جميع التهم".

وقد واجهت منصور "70 عاما" اتهامات بطلب رشاوى بقيمة 187.5 مليون رينجيت ماليزي من المقاول، سعيدي أبانج سامسودين، خلال عامي 2016 و2017 حتى تتمكن شركته "جيباك هولدنجز" من تأمين مشروع حكومي قيمته 1.25 مليار رينجيت ماليزي لتزويد 369 مدرسة ريفية في ولاية ساراواك بالطاقة الشمسية.

كما اتهمت بتلقي رشاوى بلغ مجموعها 6.5 مليون رينجيت ماليزي من سعيدي في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، ثم لاحقا في منزلها الخاص في كوالالمبور خلال الفترة بين شهري ديسمبر 2016 وسبتمبر 2017.