السجن المشدد 10 سنوات لعامل بلاط لاتجاره فى مخدر الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ن.م.م"، وغرامة مالية 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار بالمخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5912 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان بضبط المتهم ، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه عقب ورود معلومات، بقيام المتهم " ن.م.م" عامل بلاط ،بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة بالطريق العام، انتقل ضباط القسم إلى مكان تواجده، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس، تبين بداخله على مخدر الهيروين، وكذلك قطع متحجرة لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه ،وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها على المتهم.