الرى: إزالة 52 مخالفة تعدى على نهر النيل فى 4 محافظات

شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى 4 محافظات " الغربية - المنيا - قنا- الاقصر "، حيث تم إزالة 52 مخالفة على النهر، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 78 ألف و 433 مخالفة منذ يناير 2015.
واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرارفى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .
الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافةالاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
الرى: إزالة 52 مخالفة تعدى على نهر النيل فى 4 محافظاتالخميس، 01 سبتمبر 2022 01:00 م
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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى 4 محافظات " الغربية - المنيا - قنا- الاقصر "، حيث تم إزالة 52 مخالفة على النهر، ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 78 ألف و 433 مخالفة منذ يناير 2015.
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