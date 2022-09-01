اليوم السابع
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الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى 30 يونيو ببورسعيد على درجة الاعتماد القومية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:31 م
الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى 30 يونيو ببورسعيد على درجة الاعتماد القومية هيئة الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح مستشفى 30يونيو، التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فى الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، أن حصول مستشفى 30 يونيو ببورسعيد على درجة الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة  GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك لمدة 3 أعوام، يؤكد مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

فيما أعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بالغ سعادته لنجاح مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، في الحصول على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يعني مطابقتها أعلى المعايير العالمية لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

ووجه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمستشفى 30يونيو، ولكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز، لما بذلوه من جهد كبير لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة بمعايير تضاهي أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية لأهالي محافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار "السبكي" إلى اجتياز 47 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا، وذلك بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الاسماعيلية، جنوب سيناء)، وهو يعد تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، وخطوة جديدة نحو تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية.


الصحة

الاسماعيلية

التأمين الصحى

مستشفي 30 يونيو



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