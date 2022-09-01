واستعرض صالح، خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي،بقصر السلام ببغداد وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، التطورات الأمنية التي شهدها البلد، مشيرا إلى أن الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة، ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف، مؤكدا أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني".

وفي سياق متصل .. بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع السفير الياباني لدى بغداد كوتارو سوزوكي، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصاد والاستثمار، وبما يصب في خدمة مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما جرت الإشادة بالدعم الذي قدمته وتقدمه اليابان للشعب العراقي في المجالات الإنسانية والاجتماعية".

من جانبه .. قدم السفير الياباني "شكره وتقديره إلى الرئيس العراقي، مؤكدا التزام اليابان بدعم أمن واستقرار العراق والتقدم والرفاهية للشعب العراقي".