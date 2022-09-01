الداخلية تضبط 39 طن أغذية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (511) قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من (208) أطنان مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (39) طن وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم أكثر من (154) طنا.

فى مجال قضايا المخابز تم ضبط (717) قضية من بينها (185) قضية "خبز ناقص الوزن" و (180) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قرابة (455) طن أقماح محلية.