الجنايات تعاقب عاطل بالسجن 6 سنوات لاتهامه بالتعدى على طفلة فى العجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات فى اتهامه بالتعدى على طفلة بمنطقة العجوزة.

وصدر الحكم برئاسة جلال عبداللطيف محمد وعضويه المستشارين حسين فخرى واسامه الامير

وجاء فى أمر إحالة إن المتهم يدعى مصطفى محمود يبلغ من العمر 35 عاما قام بالتعدى على المجنى عليها طفلة بالقوة والتهديد وذلك بأن أمسكها عنوة وبث فى نفسها الرعب مهددا إياها بالقتل والتعدى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى اقوال والد الطفلة بانه تبلغ من نجلته بتعقب المتهم إياها حال عودتها إلى المنزل من أحد الدروس التعلمية بان دلف إلى العقار محل سكنهم خلف نجلته المجنى عليها ممسكا بها من الخلف مكمما فاها مهددا إياها بالقتل والتعدى عليها.