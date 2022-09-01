اليوم السابع
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التنمية المحلية: رفع 2,5 مليون طن من المقالب العشوائية بمحافظات الدلتا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:07 م
التنمية المحلية: رفع 2,5 مليون طن من المقالب العشوائية بمحافظات الدلتا جانب من اللقاء
كتبت منال العيسوى

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أكد الدكتور أحمد سعيد استشارى قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية لمشروع إنشاء المجمع المتكامل لإدارة المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة" بالعاشر من رمضان، بالتعاون مع البنك الدولى وجهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أنه خلال الفترة الماضية تم رفع حوالى 2,5مليون طن مخلفات من المقالب العشوائية بمحافظات الدلتا، وان احد أسباب التلوث البيئى، هى الإدارة الغير جيدة للمخلفات الصلبة، مؤكدا أن مجمع المخلفات هو الأول على مستوى الدول العربية، من حيث الكمية أو المساحة.

 

واضاف الدكتور أحمد سعيد خلال كلمته فى افتتاح الجلسة التشاورية العامة حول مسودة دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى للمخطط الرئيسى والبنية التحتية المشتركة للمشروع، المعقده حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن وزارة التنمية المحلية لديها 27 مخطط للتعامل مع المخلفات البلدية، بينها 4 مخطتات للمخلفات، وخاصة بالتزامن مع بنية تحتية ضعيفه، وكان يتم التخلص فقط من 5% فقط من المخلفات، واليوم لدينا، حوالى 18 مدفنا صحيا، وحوالى 15محطة وسيطة.

 

جدير بالذكر أنه يأتى انعقاد الجلسة التشاورية فى إطار تنفيذ مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى" الذى يتم تمويله من خلال البنك الدولى، حيث يعتزم المشروع إنشاء "مرفق متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان" بالتعاون مع محافظتى القاهرة والقليوبية، ويتكون المرفق المتكامل لإدارة المخلفات من مرافق لمعالجة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الخطرة والمخلفات الصناعية ومخلفات الرعاية الصحية ومكبات للتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، حيث قامت الحكومة المصرية بتخصيص أرض لهذا المرفق المتكامل على مساحة 1227 فدانا بموجب القرار الرئاسى رقم 648 لعام 2020 والذى يحدد شروط هذا التخصيص.

 

 

اللقاء
اللقاء

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


المخلفات الصلبة

مخلفات الهدم والبناء

المخلفات الخطرة

المخلفات الصناعية

مخلفات الرعاية الصحية

مكبات للتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة

البنك الدولى



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