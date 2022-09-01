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التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:01 م
التموين: معرض "أهلا مدارس" مستمر حتى 10 سبتمبر معرض أهلا مدارس
محمود رضا الزاملى

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قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة بوزارة التموين، أن معارض "أهلا مدارس" تفتح أبوابها أمام الجمهور بتخفيضات كبيرة، لافتا إلى أنه فى معرض أهلا مدارس هذا العام تم افتتاح قسم خاص بذوى الهمم ورئيس الوزراء حرص على زيارة هذا القسم وأشاد بمنتجاتهم، مؤكدا على أن المعرض مستمر حتى 10 سبتمبر.
 
وأضاف مدير عام الرقابة بوزارة التموين، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة ، يوجد فى المعرض عدة أقسام، أدوات مكتبية وكذلك قسم للملابس والاحذية والأكل.  
 
وتابع مدير عام الرقابة بوزارة التموين ، 70% من المنتجات المعروضة فى معرض "أهلا مدارس" صناعة مصرية خالصة، وتم افتتاح 119 معرضا فرعيا فى المحافظات، حتى يذهب أى مواطن فى أى محافظة بكل سهوله لشراء احتياجاته من الأدورات المدرسية.
 
واستطرد مدير عام الرقابة بوزارة التموين، أن التخفيضات لن تقل عن 20% وبعض الأماكن داخل المعرض الخصومات تصل إلى 50 % عن مثيلتها فى الأسواق الخارجية، والمعرض عبارة عن رحلة ترفيهيه تسويقية للأسرة.

التموين

معرض أهلا مدارس

مصر

أخبار مصر

وزارة التموين

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