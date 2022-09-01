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التضامن: انتظام صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الأول

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:00 م
التضامن: انتظام صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الأول معاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات سبتمبر، حيث أشارت الى انتظام الصرف اليوم الخميس وسط تذليل كافة العقبات أمام  وتيسير الصرف للمستفيدين وأصحاب المعاشات.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى،  بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات  كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، قد حدد الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105 على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات وهى وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت و بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.


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