التجديد للدكتور محمود الشيمى بتسيير أعمال مديرية أوقاف البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرارا وزاريا اليوم الخميس، بالتجديد للدكتور محمود طه الشيمي غنيم بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

كانت أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تنظيم دورة تدريبية فى اللغة العربية لائمة المحافظة بكلية تربية الغردقة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة جنوب الوادي من خلال البروتوكول الموقع.

وأكدت اوقاف البحر الأحمر في بيان لها أن تم بدأ فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية لأئمة البحر الأحمر الإثنين، ولمدة أربعة أيام لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك بكلية التربية جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر وفي حضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر والشيخ إسماعيل مدير إدارة أوقاف الغردقة .