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البيت الأبيض: واشنطن ستعلن الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:25 ص
البيت الأبيض: واشنطن ستعلن الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا جون كيربى
واشنطن (أ ش أ)

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أعلن منسق الأمن القومى للاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض جون كيربى أن الولايات المتحدة، ستعلن فى الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، إن واشنطن سبق وتعهدت بمبلغ 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية ، مشيرا إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن مساعدات جديدة .

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، تكون مخصصة لتدريب وإعداد القوات الأوكرانية. إضافة إلى عقود لشراء مسيرات وأسلحة وعتاد.

 


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