البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري" و"إيديتا"..وارتفاع "ليسيكو"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع كلًا من البنك التجاري الدولي إلى 205.241 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.704 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 123.347 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 678.399 مليون شهادة، وليسيكو مصر إلى 1.982 مليون سهم.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 288.574 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.621 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.878 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 677 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.2%، والعرب على 4.3%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 160.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.9 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 145.3 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 9936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3107 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3867 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.