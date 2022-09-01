ورحب رايدر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، بوصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا الواقعة جنوب أوكرانيا.. داعيا في الوقت نفسه روسيا لتمكين فريق الوكالة من دخول المحطة والقيام بعملها بدون أي معوقات تذكر.

ويأتي هذا في الوقت الذي غادرت فيه بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدينة زابوروجيا في أوكرانيا، حيث توجهت إلى محطة الطاقة النووية في بلدة إنيرهودار، وذلك على الرغم من التقارير التى أفادت بوجود قصف مكثف حول بلدة إنيرهودار التي تسيطر عليها روسيا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قصفت القوات الروسية إنيرهودار بطائرات هليكوبتر ومدافع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بحسب إعلان مسئولي المحطة النووية.