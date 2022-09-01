الاتحاد الأوروبى يفتتح مكتبًا جديدًا فى سان فرانسيسكو لتعزيز دبلوماسيته الرقمية

كتبت: هناء أبو العز

افتتح الاتحاد الأوروبي مكتبه الجديد في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، وهو مركز عالمي للتكنولوجيا الرقمية والابتكار، وسيعمل المكتب على تعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بشأن الدبلوماسية الرقمية وتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الوصول إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني في قطاع التكنولوجيا الرقمية.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: إن افتتاح المكتب في سان فرانسيسكو يستجيب لالتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون التكنولوجي عبر المحيط الأطلسي ودفع التحول الرقمي العالمي، على أساس القيم والمعايير الديمقراطية، مشيرًا إلى أنها خطوة ملموسة لزيادة تعزيز عمل الاتحاد الأوروبي في قضايا مثل الإنترنت ومكافحة التهديدات المختلطة والتلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل.

وبصفته رائدًا عالميًا في مجال الحلول الرقمية وفي تطوير السياسات والقواعد التي تدعم الرؤية المرتكزة على الإنسان للإنترنت والتقنيات الرقمية ، فقد ركز الاتحاد الأوروبي على إنشاء شراكات قيمة في البلدان ذات التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما مع الولايات المتحدة.

جاء افتتاح المكتب نتيجة قمة 2021 بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الالتزام المشترك بتعزيز التعاون التكنولوجي عبر المحيط الأطلسي وهو جزء أساسي من الاستنتاجات بشأن الدبلوماسية الرقمية، الذي اعتمده مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في يوليو من هذا العام.

وسيسعى مكتب الاتحاد الأوروبي في سان فرانسيسكو إلى تعزيز معايير وتقنيات الاتحاد الأوروبي والسياسات واللوائح الرقمية ونماذج الحوكمة ، وتقوية التعاون مع أصحاب المصلحة الأمريكيين ، بما في ذلك من خلال النهوض بعمل مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويعمل المكتب تحت سلطة وفد الاتحاد الأوروبي في واشنطن العاصمة ، بالتنسيق الوثيق مع المقر الرئيسي في بروكسل وبالشراكة مع قنصليات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وسيرأسه جيرارد دي جراف ، وهو مسؤول كبير بالمفوضية عمل على نطاق واسع في السياسات الرقمية ، وآخرها على قوانين النظام الأساسي الجديدة في الاتحاد الأوروبي،وقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية. سيكون المكتب في البداية مشتركًا مع القنصلية الأيرلندية.