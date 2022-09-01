الإعدام شنقا لـ3 أشخاص قتلوا محاسبا وشرعوا فى قتل سائق بالعمرانية

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقا على 3 متهمين بقتل محاسب، والشروع في قتل سائق تاكسي بمنطقة العمرانية بالجيزة.

جاء أمر الإحالة أن المتهمين" ع.م عاطل ، ح.ط سائق ، ص.ا عاطل قتلوا المجني عليه ا.ع محاسب والشروع في قتل المجني عليه ج.س سائق تاكسي، حيث اتفقوا المتهمين علي السرقة بالإكراه والانتظار أمام أحد البنوك والشوارع الرئيسية، لسرقة المواطنين الذين يحملون حقائب خاصة بعد الانصراف من البنك ، وعند رؤية المجني عليه يحمل حقيبة متوجه الى البنك انتظروا انصرافه وقرروا مراقبته خوفا من المارة والزحام وواستقل المجني عليه تاكسي ،وفي الطريق استوقف المتهمين السائق، واجبروه المجني عليه علي الترجل من السيارة، وعندما رفض اعتدي عليه المتهم الأول ،وأخذ المتهم الثاني الحقيبة ،رفض المجني عليه ترك الحقيبة، وتشابك معاهم فأطلق المتهم الثالث وابل من الأعيرة النارية علي المجني عليه، قاصدا قتله وانهاء حياته ،وأطلق المتهم الأول علي السائق طلقة نارية وأخذوا الحقيبة وفروا هاربين في الحال.

وجهت النيابة للمتهمين، تهم حيازة أسلحة نارية بنادق ألية، مسدس بدون تراخيص.

تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغا من مستشفي الجيزة باستقبالها المجني عليه غارقا في دمائه، اثر طلقات نارية أصابته في قلبه، وتوفي الحال فور وصوله، وتم إسعاف سائق التاكسي الذي اعترف بأوصاف المتهمين وعددهم، وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وارشدوا عن المبلغ المالي المسروق و الأسلحة المستخدمة في الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم إلى أن تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات للفصل فيها وأصدرت حكمها المتقدم.