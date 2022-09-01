الأوقاف: امتحانات مسابقة العمال والأئمة تتم بأعلى درجات الشفافية.. صور

كتب: على عبد الرحمن

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، ووظيفة عامل بالأوقاف، للاطلاع على أعمال سير الامتحانات اليوم الخميس بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالعجوزة "مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال" سابقًا، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشملت الجولة تفقد لجان اختبارات الأئمة، وحضور عدد من لجان الاختبار الشفوي لعدد من الممتحنين، وكذلك لجان الاختبارات المتكاملة للعمال، والتي تشمل الاختبارات الطبية والنظرية والعملية.

وخلال الجولة وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الامتحانات تتم في أعلى درجات الشفافية، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات.

وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن مسابقة الأوقاف، قبل فتح باب التقدم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، حيث تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و988 متقدما، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل 196 ألفا و 694 متقدما.



تدريب الأئمة



تفقد وزير الأوقاف تدريب الأئمة