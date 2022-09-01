الأمم المتحدة: فريق الطاقة الذرية يبدأ مهمته فى زابوروجيا الأكرانية

كتبت : هند المغربي

أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافاييل ماريانو جروسي، عن ثقته في أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ مهمتهم الفنية بأمان، والتي تأتي بعد شهور من المشاورات وسط مخاوف من كارثة محتملة في أكبر منشأة نووية في أوروبا. جاء ذلك خلال بدء فريق خبراء وكالة الطاقة الذرية في مهمتهم لتفقد الأوضاع في محطة الطاقة النووية .

ووفق بيان الأمم المتحدة " تشمل أولويات الفريق ضمان السلامة والأمن النوويين في المحطة، وكذلك القيام بأنشطة الحماية الحيوية، وتقييم ظروف العمل للموظفين الأوكرانيين العاملين هناك.

وقال مدير الوكالة الأممية إن المهمة ستستغرق بضعة أيام، لكنّه أضاف أنه يمكن أن "تطول" إذا تمكنوا من إنشاء تواجد مستمر في الموقع لافتا الىى أن فريقه يتكوّن من أشخاص يتمتعون بخبرة كبيرة ويضم مجموعه من أفضل وأذكى في مجال الحماية، في السلامة، في الأمن، وستتكون لدينا فكرة جيدة عما يحدث."

ووفق الأمم المتحدة يقود مدير وكالة الطاقة الذرية البعثة المؤلفة من 13 عضوا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرّها فيينا، والتي انطلقت إلى أوكرانيا يوم الاثنين. والتقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف في اليوم التالي.