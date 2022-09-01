اليوم السابع
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"الأطباء" تعلن اعتماد فرعيتى الإسكندرية والشرقية لتقديم أنشطة التطوير المهنى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:30 ص
"الأطباء" تعلن اعتماد فرعيتى الإسكندرية والشرقية لتقديم أنشطة التطوير المهنى نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، حصول نقابتى الأطباء الفرعيتين بالإسكندرية والشرقية على ترخيص الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء كجهة معتمدة لتقديم أنشطة التطوير المهنى المستمر، بما تكون معها الدورات التدريبية والعلمية التى تقدمها نقابة أطباء الإسكندرية معتمدة.

وكانت قد أعلنت أعلنت نقابة الأطباء حصول النقابة العامة للأطباء على جائزة أفضل مقدم أنشطة معتمدة للتطوير المهنى المستمر لعام 2021، للعام الثانى على التوالى.

من ناحية أخرى، كان قد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء زيادة المدة البينية لتجديد بطاقات عضوية نقابة الأطباء إلى أربعة سنوات بدلاً من سنتين دون أية زيادة فى الرسوم وذلك بدءاً من أول سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد فريد حمدى أمين عام نقابة الأطباء إن هذا القرار تم اتخاذه تسهيلاً على الأطباء وتيسيرا عليهم فى تلقى خدمات النقابة المختلفة والاشتراك فى أنشطتها، وجاء استجابة لطلبات عديد من الأطباء بالأخص الأطباء خارج مصر، ودعا الدكتور محمد فريد حمدى جميع الأطباء إلى تحديث بياناتهم عند وجود تغيير فى جهة العمل أو الإقامة أو الدرجة الفنية والوظيفية، وأضاف أن استخراج بطاقة عضوية نقابة الأطباء وتحديث البيانات متاح بمقر النقابة العامة للأطباء ومقرات النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات.


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