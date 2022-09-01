الأرصاد: أجواء حارة بالقاهرة والمحسوسة 35 درجة وسحب منخفضة بأغلب الأنحاء

كتب: محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

وتابعت : المحسوسة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 32 درجة مئوية، شمال الصعيد 38 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى مما يساعد على تلطيف الأجواء، الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

و يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة.