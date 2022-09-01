افتتاح معرض "كلنا واحد" بدمياط لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل 30%

دمياط معتز الشربيني

افتتح اللواء حسام الباز مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، معرض "كلنا واحد"، لتوفير المستلزمات والملابس المدرسية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط برئاسة اللواء محمد أحمد الزيني وبحضور محمد فايد نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأيمن رخا نائب ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسمير شطا سكرتير عام الغرفة والمسئول عن المعارض، سيد شعير عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أحمد أبو شامة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أحمد أمين أمين عام الغرفة التجارية بدمياط، أحمد والي مستشار الغرفة.

وتفقد مدير أمن دمياط، برفقته عدد من القيادات الأمنية، معرض "كلنا واحد"، المقام بدمياط الجديدة حيث تابع التخفيضات المقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض، وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين مقارنة بالسوق المحلي، والتي تصل إلى نحو 30%.

وشهد افتتاح المعرض، توافد العديد من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض التي تطرح السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق، مما يجعل هناك توازنًا في السوق المحلي، وتقضي على الاحتكار خاصةً في المواسم.

ومن جانبه، أكد مدير أمن دمياط، تفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانب الأهالي في التصدي لاحتكار الأسواق ومنع غلاء التجار، من خلال إقامة مثل تلك المعارض، بالإضافة إلى الحملات المستمرة التي تقوم مباحث التموين بكافة المديريات الأمنية على مستوى الجمهورية.



معرض كلنا واحد