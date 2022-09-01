افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بنقابة المحامين فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بنقابة المحامين بالفيوم، لصقل مهارات شباب المحامين العملية، ومعرفة أدبيات المهنة وإجراءاتها والتشريعات الخاصة بها.

جاء ذلك بحضور حازم طه عبدالعليم نقيب المحامين بالفيوم، محمود الهواري النقيب الأسبق، وأعضاء مجلسي إدارتي النقابتين الفرعيتين للمحامين بالفيوم وبني سويف، وعددٍ من شيوخ المحامين، وشباب المتدربين من الجنسين.

في بداية كلمته، قدم نائب محافظ الفيوم الشكر لأعضاء مجلس نقابة المحامين على الدعوة الكريمة لافتتاح الدورة الخامسة لمعهد المحاماة بنقابة المحامين بالفيوم، ونقل لهم تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبالغ أمنياته لهم بالتوفيق والسداد، مشيداً بدور نقابة المحامين الفرعية بالفيوم، على ما تبذله من جهد للارتقاء بشباب المهنة وصقل مهاراتهم العملية، مؤكداً على شباب المحامين بالاستفادة القصوى من برامج الدورة التدريبية.

وأعرب نائب محافظ الفيوم، عن بالغ أمنياته بأن تحقق الدورة أهدافها المرجوة، في صقل مهارات شباب المحامين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات القانونية، وتعريفهم بحقوق وواجبات المهنة، وأدبيات وسلوكيات التقاضي.

ومن جهته، رحب نقيب المحامين بالفيوم بالفيوم، بنائب المحافظ، مقدماً له الشكر لتلبية الدعوة لحضور افتتاح الدورة الخامسة لمعهد المحاماه بالفيوم، مشيراً إلى أن تلك الدورة تستهدف 300 من شباب المحامين من الجنسين، وتستمر على مدار ستة أشهر، ويحاضر بها شيوخ المحامين وأساتذة القانون من الجامعة، مؤكداً حضور فعاليات الدورة لشباب المحامين، وأن اجتياز الدورة شرط لممارسة المهنة والانتقال من مرحلة قيد بجدول المحاماه إلى مرحلة قيد أعلى، مضيفاً أن الدورة تشمل آليات ممارسة الهنة وأدبياتها، وصقل الجانب المهني العملي لشباب المحامين، واحترام القوانين، وكيفية المرافعات، وصياغة المكاتبات القانونية الرسمية الخاصة بإجراءات التقاضي داخل المحاكم.

وعقب الجلسة الافتتاحية للدورة، سلم نقيب المحامين بالفيوم، درع النقابة لنائب محافظ الفيوم، تقديراً لدوره الفاعل ومساندته الدائمة لفرع نقابة المحامين بالفيوم، وإحساسه بمتاعب المهنة وجهود رجال القانون.