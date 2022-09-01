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اعرف نتيجة تحويلات طلاب المدارس بالجيزة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:35 م
اعرف نتيجة تحويلات طلاب المدارس بالجيزة امتحانات - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ظهرت اليوم نتيجة تحويلات الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، على مستوى محافظة الجيزة ، وتشمل التحويلات من مدرسة لأخرى، ومن محافظة اخرى للجيزة.

رابط التحويل بين المدارس والاستعلام عن نتائج التحويلات الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة 

https://gizaresult.com/web/tran

وكان أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد أعلن مد فترة التحويلات بين المدارس حتى الأربعاء 31 أغسطس 2022 وذلك عبر الموقع الالكتروني بتعليم الجيزة، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

وبدأ التسجيل من يوم 1/7/2022 الماضى، ويتم الاستعلام من خلال إدخال الرقم القومى للطفل، في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.


الجيزة

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