اعرف الإجراءات اللازمة لقيد الطلاب المرشحين للقبول بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب والطالبات المرشحين للقبول بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك في ضوء إعلان مكتب التنسيق الإلكتروني 2022 نتيجة القبول بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وأعلن "مندور " أن الأحد القادم 4 سبتمبر يبدأ إستقبال طلاب الثانوية العامة المرشحين للقبول بكليات وبرامج جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الجامعي 2022-2023 لإستكمال إجراءات قيد الطلاب، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مقر خاص لخدمة الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية واستكمال أوراق الالتحاق ودفع الرسوم وذلك بمقر كلية الصيدلة "المبنى الجديد" بجامعة قناة السويس الحرم الجامعي الجديد على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري .

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل الآتي :

- أصل شهادة الثانوية العامة

- شهادة ميلاد كمبيوتر

- إجراء الكشف الطبي بالإدارة العامة للخدمات الطبية - جامعة قناة السويس – مبنى رعاية الشباب ( الدور الثالث)

- 6 صور شخصية

- 5صور لبطاقة الرقم القومى للطالب + صورة بطاقة الأب+ بطاقة الأم

- استمارة 2 جند للذكور + صورة بطاقة 6جند (للذكور)

- حافظة بلاستيك بكبسولة

- سداد الرسوم عن طريق كارت فيزا

- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الحكومي

- إستيفاء استمارة التسجيل (طلب الإلتحاق)

- إجتياز المقابلة الشخصية

أما عن دفع المصروفات فيتم دفع المصروفات إلكترونياً "فيزا" وتشمل ( القسط الأول من المصروفات الدراسية – رسوم سحب الملف – الرسوم الإدارية – رسوم الكشف الطبي) أما عن القسط الثاني يستحق مع بداية الفصل الدراسي الثاني

وفيما يلي بيان بالمصروفات و الرسوم المطلوبة بكل كلية:

أولا كلية الطب البشري يبلغ إجمالي القسط الأول 49500 ،والقسط الثاني 45000

ثانياً كلية طب الأسنان القسط الأول 47000، والثاني 42500

ثالثاً كلية الصيدلة القسط الأول 37500، والثاني 32500

رابعاً كلية التمريض القسط الأول 17150 ،والثاني 12500

خامساً كلية تكنولوجيا العلوم الصحية القسط الأول 17000 ، والثاني 12500.

سادساً كلية الهندسة القسط الأول 32000 ،والثاني 27500

سابعاً كلية التجارة الدولية واللغات يبلغ إجمالي القسط الأول 17000،والثاني 12500

علماً بأنه سيتم تطبيق نسب الخصم المعلنة مسبقاً لمنتسبي جامعة قناة السويس ،وموظفي القطاع الحكومي.