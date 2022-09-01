وذكرت المصادر أن شابًا من سكان مخيم "قلنديا" الواقع إلى شمال القدس المحتلة، خارج الجدار، استشهد خلال المواجهات في حي "سطح مرحبا".. مشيرة إلى أن الاحتلال داهم عددًا من المنزل في الحي.

وقالت مصادر أمنية "إن الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عامًا) وهو من مخيم العين، استشهد متأثرًا بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "بلاطة"، في نابلس".

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جاسر أبو حمادة من مُخيم "بلاطة" خلال عملية الاقتحام.