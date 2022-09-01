ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار فى السودان إلى 104 قتلى

كتب محمد شعلان

أعلنت هيئة الدفاع المدني السوداني، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار إلى 104، نقلا عن تقارير إعلامية.

وتضرر نحو 136 ألف شخص في 12 محافظة سودانية، وفقا لمفوضية العون الإنسانية التي تديرها الحكومة، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الفيضانات غمرت أيضا 238 منشأة صحية، مشيرة إلى أن منطقة دارفور الغربية ومحافظات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب وجنوب كردفان كانت الأكثر تضررا.

وتم تداول فيديوهات وصور على الإنترنت خلال الأسابيع الماضية، تظهر مياه الفيضانات تجتاح الشوارع وسط جهود الأفراد لإنقاذ ممتلكاتهم.

وقالت السلطات أن نحو 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميا، عانت من أضرار جسيمة أو دمرت بالكامل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.