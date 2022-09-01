إنشاء الموقف الدولى لسيارات النقل الثقيل بأسوان.. أعرف التفاصيل

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد محافظة أسوان، لاستكمال الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة الموقف الدولى لسيارات النقل الثقيل، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وفى هذا الصدد يستعرض "اليوم السابع" أبرز 6 معلومات عن المشروع الجديد، تعرف عليها:

1- يعد مشروع إنشاء وإدارة الموقف الدولى لسيارات النقل الثقيل نقلة حضارية وتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول أفريقيا.

2- يقع المشروع بمنطقة وادى كركر جنوب مدينة أسوان.

3- مخطط إنشاؤه بمساحة 50 فدان كمرحلة أولى.

4- المساحة الإجمالية المخصصة بمنطقة كركر والتى تبلغ 3941.2 فدانا، صادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 263 لسنة 2022.

5- تستخدم هذه المنطقة فى إقامة مشروعات تنمية عمرانية متكاملة تشمل مشروعات كبرى بمختلف الأنشطة.

6- من أبرز المشروعات، نشاط التجارة والنقل الدولى ممثلة فى إقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدان قابلة للتوسعات المستقبلية.