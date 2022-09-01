إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 6 أشخاص باصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق زفتي أمام قرية السملاوية مركز زفتي وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتي بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص أمام قرية السملاوية.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.