إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم وقع على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، تم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة بمركبة توك توك بمنطقة نجع الشديدة بقرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان، ووجه مدير المرفق الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال، تبين إصابة 5 أشخاص فى الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.