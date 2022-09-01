إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا إسكندرية الزراعي أمام قرية ابيار مركز كفر الزيات، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق طنطا إسكندرية الزراعي أمام قرية أبيار.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل مصابين اثنين للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.