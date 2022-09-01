اليوم السابع
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إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:53 ص
إصابة شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أُصيب شاب، اليوم الخميس، بطلق نارى على يد مجهولين، بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة شاب بطلق نارى على يد مجهولين بطريق قرية سمهود فى مركز أبوتشت.

 

وتبين إصابة محمد أحمد محمد، 21 عاماً، مقيم بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، بطلق نارى على يد مجهولين بطريق قرية سمهود بمركز أبوتشت.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


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