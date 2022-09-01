إزالة 328 حالة تعد بالدقهلية والإسماعيلية ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات

المحافظات : شريف الديب - صبرى غانم

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تواصل أعمال حملات إزالة التعديات بالموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي بدأت يوم 13 اغسطس الجارى وتستمر حتي يوم 27 أكتوبر القادم.

وأوضح "مختار"، أنه تم اليوم تنفيذ إزالة عدد 22 حالة تعد بمساحة 1011 متر مربع تابعة لولاية الثروة السمكية بمركز المطرية، وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذ إزالته خلال ايام المرحلة الأولي من الموجة المشار إليها ومنذ بدء أعمال الحملات عدد 313 حالة تعد بمساحة 13153 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلف "مختار" رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وفى الإسماعيلية، تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم، محذرًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدِّي لأي شكل من التعديات.

وفي إطار ذلك، شنَّت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع قوة شرطة قسم ثالث، والدفاع المدني، حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 15 قرار إزالة بإجمالي مساحة 4200 متر مربع.

واستهدفت الحملة إزالة جراجات على مسطحين بالحرفي، وغرف على مسطح بمنطقة الطرق والكباري، وسور منطقة خلف التثقيف الفكري، وغرف على مسطح بامتداد شارع فؤاد عزيز غالي، وكشك مخالف بمنطقة معهد آل نوح.

وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

كما وجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التأكد من القضاء و إنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية و المرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدِّي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و إزالة التعديات عليها و فرض هيبة الدولة على أراضيها، و في إطار توجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضي الدولة و مع بداية انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية.

وفى سياق آخر، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، المتابعة المستمرة للخدمات المُقدمة للمواطنين وضرورة رفع كفاءتها، خاصة في قطاعات النظافة والإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التعليمات قامت الوحدة المحلية لحيَّ أول الإسماعيلية، بحملة تطوير ورفع الأتربة بنطاق المحطة الجديدة، البهتيني، طريقي البلاجات و كارفور، شارع محمد علي، شارع أم كلثوم، ومنطقة الجامعة القديمة، حيث تم رفع حوالي 80 طنا من مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة التي تم نقلها إلى المقالب العمومية بمعدات الحي.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز، برفع و إزالة حوالي 120طن قمامة ومخلفات، بالإضافة إلى إصلاح و صيانة وتركيب كشافات ليد، و 12كشاف صوديوم، و السيطرة على كسر ماسورة طرد.

وفي قرية عين غصين و توابعها، تم رفع مخلفات و قمامة بإجمالي 35 طن من عزبة حنيدق، و عزبة أبو أمين، و مجمع المدارس، و طريق ترعة السويس، و طريق النقطة و عزبة أبوخزيم، و في عين غصين الغربية في منطقة دار المناسبات، وحدة طب الأسرة بعين غصين، و عزبة أبوتبري، و العمارات السكنية ومنطقة الخفاجات، و محطة الصرف.

كما تم صيانة 35 كشاف ليد و صوديوم بعزبة أبو حسان و طريق المحطة حتى مدرسة الصباح.

وفي مركز و مدينة فايد، تم رفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة 50 طن تقريبًا.

وفي قرية فنارة تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 3طن تقريبًا، و في قرية كسفريت تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 7 طن تقريبًا.

وفي قرية أبوسلطان تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 15طن تقريبًا.

وفي قرية الهويس تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 15طن تقريبًا.

وفي قرية سرابيوم تم رفع مخلفات و قمامة من عموم القرية بإجمالي 20 طن تقريبًا.

كما تم المرور على الإنارة في قرية سرابيوم، حيث تم رفع كفاءة الإنارة بعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة و خلايا التحكم في الإنارة لطريق الخفاجات و الهواشمة.

وفي مركز و مدينة أبوصوير، تم تنفيذ حملة رش بالضباب للقضاء على الحشرات الضارة بمنطقة الخبرة، و المشروع، و منشية مبارك و الكرايم بقرية أبوصوير البلد.