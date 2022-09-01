اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:58 م
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إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شخص بسبب خلافات الجيرة فى السلام

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:01 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شخص بسبب خلافات الجيرة فى السلام محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة السلام، عاطلا لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة قتل شخص، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة في السلام.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة كان قسم شرطة السلام توفى إثر إصابته  في مشاجرة، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر  بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.


إحالة عاطل

سلاح أبيض

محكمة الجنايات

قسم السلام



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