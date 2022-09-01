"أوقاف الأقصر" تستقبل 2 طن لحوم ضمن الدفعة الثانية من مشروع صكوك الأضاحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن استقبال المديرية 2 طن ضمن الدفعة الثانية من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن المديرية استقبلت الدفعة الثانية من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام 2022 وقدرها 2 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وذلك تحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.

وفى نفس السياق، شهدت المديرية انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الأول بمسجد السيد يوسف الحجاجى بكورنيش النيل، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، حيث أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافى الأول بمسجد العارف بالله السيد يوسف الحجاجى بكورنيش النيل بالكرنك بوسط مدينة الأقصر، وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 أغسطس الجارى، والتى تستمر لمدة 5 أيام مقبلة، حيث حاضر فى اليوم الأول كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، والدكتور حسين محمد عبدالمطلب، وكان قارىء الحفل والمبتهل فضيلة الشيخ مبارك على إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، ومقدم الحفل فضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية، وإمام مسجد السيد يوسف فضيلة الشيخ محمد عبيد.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، أنه كان عنوان الحديث فى الليلة الأولى "حاجة الناس إلى الدين ومحاسبة النفس"، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.