ألمانيا: لا ينبغى الاستهانة بقدرات روسيا العسكرية

وكالات

صرح مفتش الجيش الألماني إبيرهارد تسورن، بأنه "لا تجدر الاستهانة بالقوة العسكرية الروسية، وقدرة الجيش الروسي القتال على جبهات مختلفة، لاسيما في ظل قدراته الجوية الهائلة".

وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه "على الرغم من أن معظم القوات البرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنه لا يجدر بنا أن نتغافل عن قدرة روسيا القتال على جبهات متعددة".