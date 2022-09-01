اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:51 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية مجمعات استهلاكية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم  ً وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 2.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11جنيها .

‏‎‏‎- الجزر بـ 9جنيها .

‏‎‏‎- الخيار بـ 11.5 .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه .

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

- فاصوليا 15‎ جنيها.

‏- بامية 27‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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