أسباب نقص السكر فى الدم وطرق العلاج

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يحدث انخفاض نسبة السكر فى الدم لعدة أسباب، وعادة ما يكون أحد الآثار الجانبية لـ مرض السكر، حيث يؤثر السكر على قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، ويمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من العلاجات الخلايا فى الجسم على استخدام الجلوكوز فى الدم، ومن بينها حقن الأنسولين والأدوية عن طريق الفم التى تزيد من إنتاج الأنسولين، وفقا لما نشره موقع healthline.

وقد يؤدى تناول الكثير من الأدوية إلى انخفاض ​​مستوى السكر فى الدم، كما يمكن أن يؤدى عدم تناول الكمية الكافية من الطعام إلى نقص السكر، ويتسبب النشاط البدنى الزائد غير المخطط له دون تناول ما يكفى من الطعام إلى انخفاض مستويات السكر فى الدم.

الأسباب المحتملة لنقص السكر فى الدم لدى غير مرضى السكر

وعلى الرغم من أن نقص السكر فى الدم أقل شيوعًا لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكرى، فقد يعانون من انخفاض فى نسبة السكر، وتكون بعض الأسباب المحتملة لانخفاضه لديهم هى:

بعض الأدوية

بعض الحالات الطبية، مثل التهاب الكبد واضطرابات الكلى

ورم ينتج عن الأنسولين الزائد

اضطرابات الغدد الصماء مثل نقص الغدة الكظرية