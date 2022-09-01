أسامة ربيع يشكر رجال قناة السويس بعد نجاحهم فى تعويم ناقلة بترول.. فيديو وصور

الإسماعيلية – صبرى غانم

قدم الفريق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الشكر لرجال الهيئة الذين نجحو في تعويم إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY ، التي جنحت أمس في المجرى الملاحى لقناة السويس.

وفور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بـ 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.

وأعلن الفريق ربيع، في بيان له مساء أمس الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY حمولة 64 ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.



تعويم ناقلة بترول أغلقت قناة السويس (11)



تعويم ناقلة بترول أغلقت قناة السويس (12)

ناقلة البترول أثناء الجنوح وبعد التعويم ناقلة البترول أثناء الجنوح وبعد التعويم



تعويم ناقلة بترول أغلقت قناة السويس (5)



ناقلة البترول

جانب من عمليات التعويم



محاولات تعويم ناقلة بترول أغلقت قناة السويس

لحظة جنوح السفينة

رئيس هيئة قناة السويس مع العاملين