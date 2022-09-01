أخبار مصر.. قناة السويس تشهد عبور 57 سفينة بحمولات 3.4 مليون طن

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة والتي شهدت عبور 57 سفينة من الاتجاهين بحمولات 3.4 مليون طن.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. لأول مرة.. الأرصاد تضيف العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ضمن نشرة الطقس لأول مرة بدأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إضافة المدن الجديدة فى النشرة الجوية التى تصدرها يوميا، حيث أضافت الهيئة عددا من المدن الجديدة فى مقدمتها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى إضافة بعض المدن منها 6 أكتوبر وبنها. لأول مرة بدأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إضافة المدن الجديدة فى النشرة الجوية التى تصدرها يوميا، حيث أضافت الهيئة عددا من المدن الجديدة فى مقدمتها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى إضافة بعض المدن منها 6 أكتوبر وبنها.



قائمة بكليات جامعة الأزهر التى يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات أتاحت جامعة الأزهر رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات.

قناة السويس تشهد عبور 57 سفينة من الاتجاهين بحمولات 3.4 مليون طن.. صور

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 57سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 25سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4مليون طن.



التنمر يتسبب فى استقالة 120 ألف عامل فى بريطانيا.. "جارديان" تكشف التفاصيل استقال أكثر من 120 ألف عامل من الأقليات العرقية من وظائفهم بسبب تعرضهم للتنمر والعنصرية ، كما تشير دراسة تاريخية وجدت أن التمييز في مكان العمل يقوض ثقة جزء كبير من القوة العاملة في المملكة المتحدة.



التعليم: الأحد المقبل بدء التظلم على نتيجة الثانوية دور ثان بـ150 جنيها للمادة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.



سامح عاشور يطلب رد محكمة القضاء الإدارى فى إشكال وقف منعه من انتخابات المحاميين تقدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بطلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، في الاشكالات المقدمه منه المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة نفسها، بمنعه من الترشح لانتخابات نقابة المحاميين.



الفرصة الأخيرة.. فتح تسجيل اختبارات القدرات بجامعة الأزهر لمدة يومين أتاحت جامعة الأزهر رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات.

نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس على اليوم السابع

حرصا على توفير الخدمات لقرائه، ينشر اليوم السابع ظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الدخول على موقع اليوم السابع والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها.



"التموين" ترسل رسالة نصية على بون صرف الخبز لمستحقى الزيادة الاستثنائية أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس أول سبتمبر رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم والذى يتم صرفة فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر.



رئيس الوزراء: مستعدون لاتخاذ أى قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.



الداخلية: سيارات متحركة توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة نسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.



التموين تحظر تخزين الأرز الشعير فى مواقع غير معتمدة وتتوعد المخالفين نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 2022 بانه يجوز بناءا على طلب رسمي يقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة للهيئة، ويحظر تخزين الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة وفى حالة ضبط كميات الأرز الشعير في مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة مجهولة المصدر وفقا للقرار الوزارة رقم 45 لسنة 2022 .



نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. هل يحق للطالب التحويل من جامعة أهلية أخرى؟ بعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية وبدأ الطلاب يتساءلون عن إمكانية التحويل من جامعة أهلية إلى جامعة أهلية أخرى خاصة وأنه تم إعلان نتيجة ترشيح الطلاب للجامعات الأهلية حيث يتمكن الطلاب من طباعة بطاقة الترشيح والتوجه مباشرة للجامعات الأهلية لاستكمال إجراءات القيد.



الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس بتخفيضات 30% انطلقت مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بنسبة تخفيض 30 %، اليوم الخميس، حيث تتخذ وزارة الداخلية كافة الإجراءات، لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم الخميس، ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023 لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية"، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.



نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.. 86.10% للصيدلة و76.83% للإعلام أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).



قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 202 لسنة 2022 بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2021.



الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



التموين تبدأ اليوم صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على البطاقات تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس في صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا المقرر لهم بناءا عَلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، وسيتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية لمدة 6 اشهر .

الزراعة تعلن بدء توزيع تقاوى القمح والفول والمحاصيل الشتوية

أعلن الدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بداية انطلاق توزيع تقاوى القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذا بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.



شعبة الذهب: الأسعار فوق 1000جنيه للجرام بسبب نقص المعروض أعلنت الشعبة العامة للذهب، أن الذهب سيظل فوق 1000 جنيه للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر، وذلك مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب حاليا وتراجع حجم المعروض.



أسعار الذهب تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1105 جنيها شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تراجع 10 جنيهات بعد ارتفاعات أمس بحوالي 27 جنيها على مدار عدة مرات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1105 جنيها بدون إضافة مصنعية، مقابل 1115 جنيها صباحاً، مع ارتفاع الطلب على الذهب وتراجع المعروض.

تقارير: مدرب لوهافر الفرنسى يطلب سرعة ضم بيرسى تاو

كشفت تقارير صحفية أن لوكا إلسنر المدير الفنى لنادى لوهافر الفرنسى طلب من إدارة ناديه سرعة إنهاء التعاقد مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب خط وسط الأهلى قبل غلق باب الانتقالات.



مواعيد مباريات اليوم.. ليستر سيتي ضد مان يونايتد ومباراتين فى الدوري الإيطالي تقام اليوم الخميس 1 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في ختام الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، على ملعب "كينج باور".



أهداف الأربعاء.. مصطفى محمد يواصل التسجيل وفوز صعب لليفربول وسداسية السيتي أقيم أمس الأربعاء 31 - 8 - 2022 عدد كبير من المباريات، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى والتى شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف المثيرة.



صنع فى مصر.. "صناعة النواب": فاتورة استيراد سلع نمتلك مادتها الخام 17 مليار دولار سنويا.. اللجنة تطالب ببحث إمكانية تصنيع السلع محليا لتوفير العملة الصعبة.. وتؤكد: الخريطة الصناعية نقلة كبيرة للقطاع أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، أن قطاع الصناعة من أهم وأبرز القطاعات التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، ولهذا يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لدعم الاقتصاد القومى والمنتج المحلى ليكون قادر على المنافسة عالميا وخلق تنافسية صناعية، إضافة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال التوسع فى تعظيم الاستفادة من المواد الخام من خلال تصنيعها محليا خاصة تلك التى تمتلك الدولة مقوماتها.



ماذا يحدث فى سوق الذهب بمصر؟.. أسعار المعدن النفيس تسجل ارتفاعات كبيرة بـ27 جنيها ثم تنخفض 10 جنيهات اليوم.. شعبة الذهب تؤكد: الارتفاع والهبوط بسبب عوامل العرض والطلب وحركة الدولار فى البنوك اضطراب ملحوظ يشهده سوق الذهب المحلى فى مصر على مدار الـ48 ساعة الماضية، حيث قفزت الأسعار بصورة متسارعة محليا رغم هبوط سعر الذهب عالميا إلى مستوى 1705 دولارات، فى حين اتجه مؤشر الذهب فى مصر صعود ملحوظ أمس ثم تراجع الذهب اليوم مع الهبوط الملحوظ فى السعر العالمى.



مصر تنضم للدول المصنعة لعربات المترو والقطارات.. إنشاء مصنع بشرق بورسعيد لتصنيع 500 عربة قطار بتكنولوجيا تالجو وعربات مترو مكيفة.. وتعاون مع شركات عالمية لتكون القاهرة أكبر المصنعين للوحدات المتحركة بأفريقيا تمر مصر بمرحلة مهمة جدا للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مصنعة في مجالات عدة، ومن أهم هذه المجالات هو الاتجاه إلى تصنيع عربات المترو وعربات القطارات بمواصفات عالمية بالتعاون مع الشركات المصنعة لهذه النوعية من الصناعات، ليتم إنتاجها محليا وهو ما يوفر العملة الصعبة المستخدمة في استيرادها وكذلك التحول لتصدير هذه الصناعات لدول أفريقيا والشرق الأوسط، بعد الاكتفاء محليا.