أخبار البورصة اليوم الخميس 1-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.878 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.878 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 677 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.2%، والعرب على 4.3%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 160.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.9 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 145.3 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 9936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3107 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3867 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، أوراسكوم المالية القابضة، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، العاشر من رمضان للمستحضرات التشخيصية والدوائية-راميدا، شراء الأولى 1.25 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 33.8 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 2 مليون سهم خزينة، وشراء الرابعة 50 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.09% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 200 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 204.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 114.6 ألف سهم، 11.4 ألف سهم، 37.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 195 ألف سهم، 25 ألف سهم 3499 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 241.9 ألف سهم، 300 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 5091 سهم.

أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، بيع المساهم خالد عبد الله محمد عبد الله عدد 650 ألف سهم بسعر 10.58 جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.006% إلى 3.78%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية.

العربية للأدوية

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، حيث حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 503.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو عام 2022 مقابل 537.047 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 98.3 مليون جنيه مقارنة مع 131.6 مليون جنيه.

فوديكو

قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إنه منذ إرسال خطاب لمحافظة الإسماعيلية بشأن مدى إمكانية تحويل كامل أو جزء من مسطح أرض الشركة، الذي وقع في نطاق الحيز العمراني لمدينة الإسماعيلية لاستغلالها كأرض سكنية، وفقًا للمخطط العام للمحافظة، والشركة تسير في الإجراءات المطلوبة منها من قبل محافظة الإسماعيلية في هذا الشأن حتى تاريخه، مضيفة أنه فور الحصول على الموافقة من المحافظة، سيتم إخطار البورصة.

حديد عز

قالت شركة حديد عز، إنه جاري الانتهاء من مراجعة ميزانيات الشركة والشركات التابعة خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي من المخطط انعقاد مجلس الإدارة لاعتماد الميزانيات والإفصاح عنها، وموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة فور اعتمادها.